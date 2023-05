Mer de Chine méridionale: Washington exhorte Pékin à cesser la provocation

Le 23 avril dernier, les garde-côtes philippins ont failli être percutés par un navire des garde-côtes chinois qui leur avait coupé la route en mer de Chine méridionale, un incident qui a fait monter le ton entre Pékin et Manille.

Les États-Unis ont appelé samedi Pékin à cesser son action «provocatrice et dangereuse» dans les eaux disputées de la mer de Chine méridionale, après une collision évitée de justesse entre un vaisseau des garde-côtes chinois et un navire philippin. Dans un communiqué, un porte-parole du Département d’État américain, Matthew Miller, a réaffirmé fermement le soutien de Washington à son «allié» des Philippines.

L’incident, qui a fait monter le ton entre Pékin et Manille, s’est produit dimanche près des îles Spratleys, au lendemain d’entretiens dans la capitale philippine du ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang avec le président philippin Ferdinand Marcos Jr visant justement à désamorcer la discorde dans ces eaux contestées. Il intervient alors que le président philippin est attendu lundi à Washington pour être reçu par son homologue Joe Biden à la Maison-Blanche.

Harcèlement et intimidation

Pékin revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, faisant fi d’un jugement international de 2016 en vertu duquel ses prétentions n’ont pas de fondement légal. La Chine y a réaménagé et militarisé, ces dix dernières années, des milliers d’hectares de récifs où ont poussé des pistes d’atterrissage, des ports et des systèmes radar.

D’après une équipe de l’AFP qui se trouvait sur un autre bateau philippin, le navire des garde-côtes chinois a coupé la route à celui des garde-côtes philippins et la collision a été évitée de justesse. «Les images et les vidéos récemment publiées dans les médias rappellent de manière crue que la République populaire de Chine harcèle et intimide les navires philippins qui effectuent des patrouilles de routine dans leur zone économique exclusive», dénonce aussi le Département d’État américain.