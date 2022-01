Ukraine – Washington fourbit ses armes économiques, Moscou manoeuvre

Ukraine : Washington fourbit ses armes économiques, Moscou manœuvre

Washington a insisté mardi sur les sanctions que subirait la Russie, et Vladimir Poutine lui-même, en cas d’invasion de l’Ukraine, tandis que Moscou a lancé des manœuvres militaires aux portes du pays.

À une journaliste qui lui demandait mardi s’il pouvait envisager de sanctionner personnellement le président russe, Joe Biden a répondu «Oui», puis «Je peux le concevoir». Si la Russie «envahit tout le pays», ou «même beaucoup moins» que cela, il y aura «d’énormes conséquences» et cela «changerait le monde», a encore indiqué le président américain.

Sur le plan économique en revanche, les États-Unis sont prêts à taper fort. «Il n’est plus question de réponse graduée. Cette fois nous commencerons d’emblée par le haut de l’échelle» des sanctions, a dit un haut responsable de la Maison-Blanche mardi.

Washington cherche à renverser le rapport de force instauré par Vladimir Poutine. Accusé d’avoir massé plus de 100’000 militaires à la frontière de l’Ukraine, le président russe veut bousculer l’emprise américaine sur l’équilibre militaire et stratégique en Europe, et particulièrement à l’Est.