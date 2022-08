Avortement aux Etats-Unis: Washington fustige les lois «extrêmes»

Avortement aux États-Unis : Washington fustige les lois «extrêmes»

La Maison-Blanche a fustigé vendredi les lois «extrêmes» qui entrent en vigueur pour interdire ou limiter très fortement l’avortement dans l’Oklahoma, l’Idaho, le Texas et le Tennessee, dans un communiqué de sa porte-parole Karine Jean-Pierre. L’Idaho, le Texas et le Tennessee ont rejoint la dizaine d’États conservateurs qui avaient mis en place des lois dites «dormantes» (trigger laws), dont certaines interdisent toute interruption volontaire de grossesse, y compris en cas de viol et d’inceste.