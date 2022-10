Afghanistan : Washington impose des restrictions de visas aux talibans

«Aujourd’hui, j’annonce des restrictions sur l’octroi de visas (…) aux actuels et anciens membres des talibans et d’autres individus jugés responsables ou complices de la répression des femmes et des filles en Afghanistan à travers des politiques restrictives et la violence», a indiqué le secrétaire d’État Antony Blinken dans un communiqué, le jour du dixième anniversaire de la journée internationale des filles.