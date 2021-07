États-Unis : Washington invite l’ONU à enquêter sur le racisme sur son sol

Deux rapporteurs de l’ONU, spécialistes des formes contemporaines de racisme, vont examiner le bilan des États-Unis en matière de racisme.

Contraste avec Donald Trump

Le chef de la diplomatie américaine a donc invité aux États-Unis deux rapporteurs spéciaux de l’ONU, spécialistes des formes contemporaines de racisme et des problématiques visant les minorités, et a appelé les autres États-membres à participer à «cet effort de lutte contre le racisme, la discrimination et la xénophobie».