Diplomatie : Washington juge des progrès «possibles» en Afghanistan

La diplomatie américaine presse les dirigeants afghans d’accepter un projet d’accord de paix prévoyant un «nouveau gouvernement inclusif».

Washington propose de relancer les pourparlers de paix entre Kaboul et les insurgés «dans les prochaines semaines» en Turquie,

Les États-Unis, qui ont soumis une nouvelle proposition de paix ambitieuse aux autorités de Kaboul et aux talibans, ont appelé lundi à une «accélération» du processus de paix en Afghanistan, en estimant que des progrès étaient «possibles».

«Nous continuons à encourager toutes les parties à participer de manière constructive et avec un certain empressement» aux négociations de paix interafghanes lancées en septembre à Doha, a déclaré à la presse le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price. «Des progrès sont possibles actuellement, nous voulons faire tout notre possible pour faciliter ces progrès», a-t-il ajouté.