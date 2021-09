Diplomatie : Washington, Londres et Canberra s’allient dans la zone indo-pacifique

Ce nouveau pacte trilatéral de sécurité dans la zone indo-pacifique entre les trois pays doit permettre à l’Australie de se doter de sous-marins à propulsion nucléaire.

À la suite de cette annonce spectaculaire, qui voit les États-Unis partager une technologie particulièrement sensible, l’Australie devrait annuler, selon la presse australienne, une gigantesque commande de sous-marins conventionnels à la France, pesant des dizaines de milliards d’euros, et que le président Emmanuel Macron s’est engagé à défendre.

«Le Royaume-Uni, l’Australie et les États-Unis vont être liés encore plus étroitement, ce qui reflète le degré de confiance entre nous et la profondeur de notre amitié», a déclaré Boris Johnson, qui engrange là un succès diplomatique certain dans sa stratégie pour éviter l’isolation internationale après le Brexit.