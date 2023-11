Washington met en garde contre une attaque «imminente» au Darfour

Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, s’est alarmé jeudi d’informations sur une «attaque imminente et de grande ampleur» des paramilitaires soudanais à El-Facher, chef-lieu du Darfour-Nord. «Les États-Unis sont profondément inquiets des informations sur une attaque imminente et de grande ampleur des Forces de soutien rapide du Soudan à El-Facher, dans le Darfour-Nord, qui exposerait des civils, y compris des centaines de milliers de personnes déplacées (…), à un danger extrême», a dit Antony Blinken dans un communiqué.

Plus de 9000 morts

La guerre entre les forces régulières fidèles au chef de l’armée Abdel Fattah al-Burhane et les FSR du général Mohamed Hamdane Daglo a fait plus de 9000 morts depuis avril – selon un bilan très sous-évalué de l’ONU – et déplacé plus de 5,6 millions de personnes.