Esplanade des Mosquées : Washington met en garde Israël après la visite d’un ministre à Jérusalem-Est

«Profondément préoccupé»

Un porte-parole du Département d’État américain s’est dit «profondément préoccupé» par ce déplacement d’Itamar Ben Gvir, figure de l’extrême droite israélienne et nouveau ministre de la Sécurité nationale, jugeant que la visite était de nature à «exacerber les tensions et susciter la violence».

Figure de l’extrême droite israélienne et nouveau ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir a effectué, mardi, un bref déplacement sur l’esplanade des Mosquées, à Jérusalem-Est, lieu saint au cœur des tensions israélo-palestiniennes , suscitant une vague de condamnations. Membre du gouvernement le plus à droite de l’histoire d’Israël, Itamar Ben Gvir était accompagné, lors de sa visite, de membres des forces de sécurité israéliennes. Un drone survolait l’esplanade, ont indiqué à l’AFP des gardes du site.

Pluie de condamnations

Plusieurs pays arabes et l’Iran ont condamné sa visite. La Jordanie a dénoncé une «provocation» laissant présager «une escalade» et convoqué l’ambassadeur israélien à Amman alors que les Émirats arabes unis ont appelé à «mettre un terme aux violations graves et provocatrices» sur le site. L’Arabie saoudite, qui abrite les lieux les plus sacrés de l’islam, et le Maroc, dont le monarque préside le Comité Al Qods [Jérusalem], la Ligue arabe ainsi que l’Organisation de la coopération islamique, l’ont également condamnée.