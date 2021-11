Sommet Chine Etats-Unis – Washington met Pékin en garde sur Taïwan avant un sommet Biden-Xi

Sommet Chine États-Unis : Washington met Pékin en garde sur Taïwan avant un sommet Biden-Xi

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a «exprimé sa préoccupation concernant la pression militaire» contre Taïwan lors d’un entretien avec son homologue chinois. Joe Biden et Xi Jinping doivent s’entretenir lundi soir.

Les États-Unis ont adressé samedi une nouvelle mise en garde à Pékin concernant Taïwan, avant un sommet virtuel prévu lundi entre les présidents américain Joe Biden et chinois Xi Jinping. Dans un entretien avec son homologue chinois Wang Yi, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a «exprimé sa préoccupation concernant la pression militaire, diplomatique et économique continue de la République populaire de Chine contre Taïwan», selon un communiqué du département d’État.

Joe Biden et Xi Jinping doivent s’entretenir pour la troisième fois lundi soir heure de Washington (tôt mardi à Pékin) par visioconférence. La conversation entre Antony Blinken et Wang Yi était destinée à préparer ce sommet. Le chef de la diplomatie américaine a «exhorté Pékin à engager un dialogue significatif» pour résoudre ses différends avec Taipei «pacifiquement et de manière conforme aux souhaits et aux intérêts du peuple sur Taïwan», selon le département d’État.