Afghanistan : Washington n’a toujours que ses drones pour contrer les jihadistes

Un an après le retrait des forces américaines d’Afghanistan, Washington ne compte encore que sur ses drones pour empêcher une résurgence de la menace posée par les groupes terroristes islamistes.

Succès médiatique

Des avions de surveillance et des drones américains patrouillent donc régulièrement le ciel afghan, mais cette stratégie a montré peu de résultats, au moins publiquement, à une exception près: la frappe de drone qui a tué Ayman al-Zawahiri, le chef d’Al-Qaïda, le 31 juillet à Kaboul. Encore a-t-elle été menée par la CIA, et non les militaires.