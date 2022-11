Somalie : Washington offre une forte récompense pour les chefs shebab

«Première fois»

Mahad Karate est considéré comme le numéro 2 du mouvement. Jehad Mostafa, citoyen américain qui a résidé en Californie, est lui considéré comme l’un des principaux instructeurs militaires et un «chef de file dans l’utilisation d’explosifs» pour les attentats. «Le FBI estime que Mostafa est le terroriste le plus haut gradé de nationalité américaine combattant à l’étranger», précise l’ambassade.

Année sanglante

Cette annonce intervient alors que la Somalie fait face à un sanglant regain d’attaques des shebab, qui ont juré la perte du gouvernement fédéral soutenu par la communauté internationale. La dernière en date, un double attentat à la voiture piégée dans la capitale Mogadiscio le 30 octobre, a fait 121 morts et 333 blessés selon l’ONU citant lundi des chiffres officiels somaliens, l’attentat le plus meurtrier dans le pays depuis 2017.

Lundi, le Haut-commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Volker Turk, a déclaré que plus de 600 civils avaient été tués cette année dans des attaques menées par le groupe dans ce pays instable de la Corne de l’Afrique. Il s’agit du bilan le plus élevé depuis 2017 et une hausse de plus de 30% rapport à 2021.