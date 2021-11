Cybercriminalité : Washington offre une récompense pour retrouver des hackeurs

Washington offre une récompense de 10 millions de dollars pour toute information qui aiderait à retrouver le groupe de hackeurs DarkSide.

Getty Images via AFP

Washington a accusé ce groupe basé en Russie d’être derrière l’attaque en ligne qui a paralysé il y a quelques mois Colonial Pipeline, important réseau d’oléoducs de produits raffinés aux États-Unis. Un rançongiciel, ou «ransomware», exploite des failles de sécurité d’une entreprise ou d’un individu pour chiffrer et bloquer ses systèmes informatiques, exigeant une rançon pour les débloquer.

Pleine croissance

Cette promesse pécuniaire sera-t-elle efficace? Certains experts en cybersécurité en doutent. «En l’absence d’un chasseur de primes disposé à se rendre dans la juridiction (d’un pirate informatique, ndlr), à mettre son corps inconscient dans un sac et à le déposer à l’ambassade américaine la plus proche, je doute que cela ait beaucoup d’impact», dit ainsi John Bambenek de la compagnie informatique Netenrich.

«Pour être honnête», ajoute-t-il, offrir cette récompense «ne fera pas non plus de mal». Composé, selon les experts, de cybercriminels aguerris, DarkSide dérobe des données confidentielles aux entreprises victimes, souvent basées dans des pays occidentaux, et réclame de l’argent pour les «rendre». La cyber-criminalité est en pleine croissance.