Menace de Pékin : Washington «paiera le prix» en cas de visite de Pelosi à Taïwan

«Les États-Unis auront assurément la responsabilité (des conséquences) et devront payer le prix de leur atteinte à la souveraineté et à la sécurité de la Chine» en cas de visite à Taïwan de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi , lors de sa tournée asiatique, a indiqué mardi devant la presse une porte-parole de la diplomatie chinoise , Hua Chunying.

Flou sur Taïwan

Nancy Pelosi était en Malaisie mardi, où elle a rencontré le Premier ministre et le président de la Chambre basse du Parlement, lors de sa deuxième étape d’un voyage en Asie qui suscite depuis plusieurs jours des spéculations autour d’une potentielle visite à Taipei. Après Singapour et la Malaisie, son itinéraire prévoit des étapes en Corée du Sud et au Japon. Le flou est sciemment entretenu autour d’une possible visite à Taïwan.