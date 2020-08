Afghanistan

Washington pousse pour la libération de prisonniers talibans

Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, fait pression sur les Afghans afin de faire avancer le processus de paix.

«Nous reconnaissons que la libération de ces prisonniers est impopulaire», a déclaré Mike Pompeo dans un communiqué, quelques heures avant le début d’une loya jirga, une assemblée traditionnelle d’anciens à laquelle doivent participer environ 3200 dignitaires à Kaboul. «Mais cet acte difficile mènera à un résultat important, attendu depuis longtemps par les Afghans et les amis de l’Afghanistan: la réduction des violences et des discussions directes conduisant à un accord de paix et à la fin de la guerre», a-t-il ajouté.