Nucléaire iranien : Washington prêt à discuter des sanctions imposées à l’Iran

L’Union européenne et les États parties à l’accord international sur le nucléaire iranien conclu en 2015 se réunissent à Vienne à partir de mardi.

Le département d’État américain a confirmé l’envoi d’un représentant à Vienne, Rob Malley, pour des discussions avec les Européens, les Russes et les Chinois, mais qu’il n’avait pas prévu de rencontrer son homologue iranien.

L’Union européenne et les États parties à l’accord international sur le nucléaire iranien conclu en 2015 dans la capitale autrichienne (l’Iran et le Groupe dit P4+1 : Chine, France, Grande-Bretagne, Russie et Allemagne) se réunissent à Vienne pour préparer la réintégration des États-Unis, qui sont sortis de ce pacte en 2018. Selon le porte-parole de la diplomatie américaine, Ned Price, Washington est prêt à examiner une levée des sanctions envers l’Iran, mais seulement celles liées à la question nucléaire.