Diplomatie : Washington ratifie l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’Otan

En comptant les États-Unis, 23 États ont maintenant ratifié l’adhésion de la Suède et de la Finlande sur les trente nécessaires, selon l’Otan.

Les États-Unis ont ratifié mercredi les protocoles d’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’Otan, après la décision historique de ces deux pays de renoncer à leur neutralité en raison de l’invasion russe en Ukraine.

Le Sénat américain a approuvé cette résolution lors d’un vote à une très large majorité, avec les élus des deux partis (95 voix pour, 1 contre). Une majorité des deux tiers était nécessaire pour approuver le texte. «Ce vote historique est un signe important de l’engagement durable et transpartisan des États-Unis à l’Otan, et de la volonté de faire en sorte que notre Alliance soit prête pour relever les défis d’aujourd’hui et de demain», s’est félicité le président Joe Biden dans un communiqué.