États-Unis : Washington «réagira» si l’Iran essaie de venger Soleimani

Le chef du commandement central de l’armée américaine a expliqué que les États-Unis étaient prêts à se défendre et à défendre leurs alliés en cas d’attaque de l’Iran.

«Nous sommes prêts à nous défendre et à défendre nos amis et nos alliés dans la région, et nous sommes prêts à réagir si nécessaire», a déclaré le Général McKenzie, chef du commandement central de l’armée américaine (Centcom), à quelques journalistes.