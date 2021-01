Nucléaire iranien : Washington recherchera un «accord plus fort et plus durable»

L’administration Biden pourrait revenir dans l’accord sur le nucléaire iranien, à condition que Téhéran respecte à nouveau ses engagements.

Le nouveau président américain Joe Biden AFP

Le futur secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a confirmé mardi que le gouvernement de Joe Biden était prêt à revenir dans l’accord sur le nucléaire iranien à condition que Téhéran respecte à nouveau ses engagements.

«Mais nous utiliserions cela comme un point de départ, avec nos alliés et partenaires qui seraient à nouveau du même côté que nous, pour rechercher un accord plus fort et plus durable», a ajouté Antony Blinken lors de son audition au Sénat, appelé à confirmer sa nomination.