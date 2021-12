Etats-Unis – Washington réclame un embargo sur les armes à l’encontre de la Birmanie

États-Unis : Washington réclame un embargo sur les armes à l’encontre de la Birmanie

L’appel du secrétaire d’État américain Antony Blinken fait suite à un massacre imputé à la junte birmane qui a fait des dizaines de morts, dont deux employés d’une ONG britannique.

L’ONG Save the Children a assuré mardi que deux de ses employés avaient été tués le 24 décembre dans une attaque «commise par les militaires birmans dans l’État de Kayah», dans l’est de la Birmanie, qui a fait 35 morts au moins, dont des femmes et des enfants.

«Il est urgent de leur faire rendre des comptes»

«Nous sommes alarmés par la brutalité du régime militaire dans l’ensemble de la Birmanie, notamment plus récemment dans les États de Kayah et de Karen», a ajouté Antony Blinken. «Il est inacceptable de prendre pour cible des innocents et des employés d’organisations humanitaires, et les atrocités fréquentes des militaires à l’encontre du peuple birman montrent à quel point il est urgent de leur faire rendre des comptes», a poursuivi le chef de la diplomatie américaine.