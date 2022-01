Tensions Occident-Russie : Washington refuse d’exclure une adhésion de l’Ukraine à l’Otan

Les Etats-Unis ont remis mercredi à Moscou le document, élaboré en coordination avec Kiev et les Européens, répondant aux exigences russes.

Pas rendue publique

«Nous avons clairement fait savoir que nous étions déterminés à maintenir et défendre la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine, et le droit des Etats à choisir leurs propres dispositions de sécurité et leurs alliances», a déclaré le secrétaire d’Etat américain à la presse.