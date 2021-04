Bélarus : Washington réimpose des sanctions

Les Etats-Unis ont décidé de réimposer des sanctions à des entreprises publiques biélorusses. Le gouvernement étasunien condamne la répression violente des opposants au régime.

Dans le sillage de la contestation de la réélection «frauduleuse» du président Alexandre Loukachenko en août, «il y a plus de 340 prisonniers politiques actuellement détenus au Bélarus», a déploré le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken dans un communiqué, appelant une fois de plus Minsk à les «libérer immédiatement et sans condition».