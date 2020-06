Etats-Unis

Washington renforce ses accusations contre Assange

De nouveaux éléments à charge ont été présentés par le ministère américain de la Justice mercredi.

Le ministère américain de la Justice a renforcé mercredi ses accusations contre Julian Assange. Il a présenté de nouveaux éléments selon lesquels il aurait recruté des pirates informatiques et conspiré pour procéder à des intrusions dans des ordinateurs.

Ces nouvelles accusations viennent soutenir celles qui ont déjà été formulées et ne s'ajoutent pas aux 18 chefs d'accusations pénales auxquels le fondateur de WikiLeaks doit déjà faire face aux Etats-Unis, précise le ministère dans un communiqué.

Selon ces nouvelles accusations, Julian Assange aurait notamment conspiré avec des membres des groupes de hackers LulzSec and Anonymous. Il aurait également obtenu «un accès non autorisé au système informatique gouvernemental d'un pays de l'Otan», selon le ministère.

Plus de 700'000 documents

Ce dernier est poursuivi aux États-Unis pour avoir diffusé à partir de 2010 plus de 700'000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, notamment en Irak et en Afghanistan.