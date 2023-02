Diplomatie : Washington résolu à ne pas couper les ponts avec Pékin

Les États-Unis répondront aux défis posés par la Chine avec «détermination» et «fermeté», mais entendent néanmoins maintenir des «lignes de communication» ouvertes avec Pékin, a déclaré, mercredi, une haute diplomate américaine. «Nous l’avons fait, nous le faisons et nous continuerons à maintenir des lignes de communication ouvertes, afin de gérer de façon responsable la compétition entre nos deux pays», a affirmé la numéro deux du département d’État, Wendy Sherman, lors d’un discours devant le cercle de réflexion Brookings Institution, à Washington.

Elle a réaffirmé le fait que les États-Unis ne recherchaient pas de «conflit avec la Chine», mais reconnaissaient que le géant asiatique était «l’unique compétiteur qui dispose à la fois de l’intention et des moyens de redessiner l’ordre mondial». «La Chine est devenue plus répressive chez elle et plus agressive à l’étranger», a ajouté la responsable, citant la répression à Hong Kong ou contre la minorité ouïghoure, ainsi que les pressions «menaçantes» vis-à-vis de Taïwan, en mer de Chine du Sud ou encore dans la bataille des semi-conducteurs.