Ce samedi, Hassan Rohani, président iranien, a chargé les États-Unis de la responsabilité de «tous les crimes et les pressions» contre la République islamique. «L’adresse des (auteurs de) tous les crimes et les pressions contre le cher peuple iranien, c’est Washington DC, la Maison Blanche», a déclaré Rohani lors d’une allocution télévisée.

Téhéran en pleine récession

Les États-Unis «ont empêché l’achat de médicaments et de nourriture en imposant des sanctions injustes, illégales et inhumaines», a fustigé encore samedi Hassan Rohani. Ennemis de longue date, Téhéran et Washington n’entretiennent plus de relations diplomatiques depuis plus de 40 ans.