Diplomatie : Washington retire le Soudan de sa liste noire

Les États-Unis ont formellement retiré lundi le Soudan de leur liste des pays soutenant le terrorisme, moins deux mois après que ce pays arabe a accepté de normaliser les relations avec Israël.

Le secrétaire d’État Mike Pompeo a évoqué un «changement fondamental» dans les relations bilatérales et «une plus grande collaboration et un plus grand soutien à la transition historique au Soudan».