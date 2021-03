RDC : Washington sanctionne à nouveau un milliardaire israélien

Le milliardaire israélien Dan Gertler est accusé de corruption dans le secteur minier en République démocratique du Congo par les États-Unis.

Avoirs débloqués

Une licence avait été accordée le 15 janvier à Dan Gertler et à certaines de ses entreprises, selon Ned Price, lui permettant de refaire des affaires aux États-Unis et de voir ses avoirs débloqués, s’était alarmée l’ONG anticorruption The Sentry. «Rétablir les sanctions permet de relancer les efforts anticorruption congolais et américains», a salué dans un communiqué le cofondateur de The Sentry, John Prendergast.