Nucléaire iranien : Washington sanctionne des sociétés chinoises et russes

Le chef de la diplomatie américaine a annoncé vendredi l’imposition de nouvelles sanctions économiques contre quatre sociétés chinoises et russes accusées d’avoir soutenu le développement du programme nucléaire iranien.

Washington a imposé mercredi des mesures punitives à deux entreprises basées en Chine, Chengdu Best New Materials et Zibo Elim Trade, ainsi qu’à deux sociétés basées en Russie, Nilco Group et Joint Stock Company Elecon.