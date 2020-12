Succession du dalaï-lama : Washington sanctionnera en cas d’ingérence de Pékin

Donald Trump a ratifié une loi pour que Pékin ne choisisse pas le successeur du dirigeant spirituel tibétain de 85 ans.

La loi sur le Tibet, proposée conjointement par des démocrates et des républicains, dispose que la sélection, l’éducation et la vénération du dalaï-lama et d’autres moines sont «des questions exclusivement spirituelles qui doivent être tranchées par les autorités religieuses concernées au sein de la tradition bouddhiste tibétaine».