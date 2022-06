Diplomatie : Washington s’attend à une reprise du dialogue politique au Venezuela

Antony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, estime que les autorités et l’opposition vénézuéliennes ont «l’intention» de reprendre un dialogue politique.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a fait savoir vendredi que selon les informations dont disposent les États-Unis, les autorités et l’opposition vénézuéliennes ont «l’intention» de reprendre un dialogue politique.

Le chef de la diplomatie américaine a répété que Washington était «vraiment prêt à soutenir» tout effort de dialogue, et laissé entendre que des résultats positifs amèneraient à revoir les sanctions prises contre Caracas. «Si nous voyons du changement, les sanctions peuvent être levées», a-t-il dit en conclusion du «Sommet des Amériques» qui s’est tenu cette semaine à Los Angeles.

Juan Guaido pas invité

À l’occasion de ce sommet régional, le président américain Joe Biden a réaffirmé son soutien à Juan Guaido en tant que «président par intérim», mais n’est pas allé jusqu’à l’inviter. Il n’a pas convié non plus de représentant du régime de Nicolás Maduro, ce qui a crispé un certain nombre d’États d’Amérique latine, Mexique en tête.