Etats-Unis – Washington se prépare pour une nouvelle phase de la guerre en Ukraine

États-Unis : Washington se prépare pour une nouvelle phase de la guerre en Ukraine

Les États-Unis estiment que la Russie a échoué à soumettre toute l’Ukraine et que la nouvelle phase de la guerre en Ukraine «pourrait durer des mois ou plus».

Selon lui, la Russie «est en train de repositionner ses forces pour concentrer son offensive sur l’est et des parties du sud de l’Ukraine». Elle «a essayé de soumettre toute l’Ukraine et a échoué», a-t-il jugé, estimant que cette nouvelle phase «pourrait durer des mois ou plus». Selon Washington, «Moscou va continuer les frappes aériennes et les tirs de missiles sur le reste du pays pour causer des dégâts militaires et économiques et aussi, clairement, pour semer la terreur».