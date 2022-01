Otan et Ukraine : Washington se veut rassurant avec ses alliés européens

Au lendemain du sommet États-Unis - Russie sur l’Ukraine, à Genève, et à la veille d’une réunion Otan-Russie, à Bruxelles, Washington a insisté sur la solidité des liens qui l’unissent à ses alliés face à Moscou.

Pour la vice-secrétaire d’État américaine, Wendy Sherman, les États-Unis so nt déterminés à encourager la désescalade et à répondre à la crise sécuritaire provoquée par la Russie en Ukraine .

«Pas de décision sur l’Ukraine sans l’Ukraine»

Wendy Sherman a toutefois assuré, sur Twitter, que les États-Unis étaient «déterminés à travailler en étroite collaboration avec leurs alliés et partenaires, afin d’encourager la désescalade et répondre à la crise sécuritaire provoquée par la Russie». Avec Jens Stoltenberg, «nous avons affirmé une approche unifiée de l’Otan à l’égard de la Russie, réalisant l’équilibre entre dissuasion et dialogue, et souligné notre soutien indéfectible à l’Ukraine».