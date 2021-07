États-Unis : Washington s’inquiète d’informations sur les missiles chinois

Le «Washington Post» a publié jeudi un article affirmant que la Chine avait entamé la construction de 119 silos pour des missiles balistiques intercontinentaux.

Les États-Unis ont jugé jeudi «inquiétant» un article du «Washington Post» affirmant que la Chine avait commencé à construire plus de 110 silos de lancement pour des missiles balistiques intercontinentaux.

Le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price a estimé que «ces informations, ajoutées à d’autres développements, suggèrent que l’arsenal nucléaire de la Chine va s’accroître plus vite, et à un niveau plus élevé, que ce qui était attendu auparavant».