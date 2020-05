Actualisé 11.05.2020 à 15:16

Coronavirus

Washington soupçonne Pékin de vouloir pirater la recherche

Selon l’administration de Trump, des pirates informatiques veulent s’emparer d’informations précieuses à propos d’un vaccin contre le Covid-19.

L'administration Trump accuse les autorités chinoises d'avoir tardé à alerter le monde sur l'épidémie. AFP

Les Etats-Unis vont accuser publiquement la Chine de tenter de pirater la recherche américaine sur un vaccin contre le coronavirus pour s'approprier des informations utiles, ont rapporté lundi le New York Times et le Wall Street Journal.

Le FBI et le ministère de la Sécurité intérieure vont publier «dans les prochains jours» une alerte officielle mettant en garde contre des tentatives présumées pour obtenir «de manière illicite des éléments précieux couverts par la propriété intellectuelle et des données de santé publique sur les vaccins, les traitements et les tests de dépistage», selon les deux quotidiens.

Dans le viseur de la police fédérale, des pirates informatiques et des «acteurs non traditionnels», autrement dit des chercheurs et étudiants qui, selon l'administration Trump, sont activés pour voler des informations au sein des instituts universitaires et les laboratoires publics où ils travaillent. Ils sont en tout cas soupçonnés d'agir pour le compte de Pékin, ajoutent-ils.

Relations envenimées

Une telle accusation risque d'envenimer encore davantage les relations entre Washington et Pékin, déjà très tendues depuis l'apparition du nouveau coronavirus fin 2019 dans la ville chinoise de Wuhan.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a balayé lundi tout soupçon de piratage après la publication des informations du New York Times. «Nous sommes à la pointe de la recherche mondiale sur un vaccin et un traitement contre la maladie Covid-19. Il est immoral de viser la Chine avec des rumeurs et des calomnies en l'absence de preuves», a réagi son porte-parole Zhao Lijian devant la presse.

L'administration Trump accuse les autorités chinoises d'avoir tardé à alerter le monde sur l'épidémie et d'en avoir dissimulé l'ampleur. Pire, le président américain et son secrétaire d'Etat Mike Pompeo soupçonnent désormais ouvertement Pékin d'avoir caché un accident de laboratoire à Wuhan qui aurait été à l'origine de la pandémie.