Ethiopie: Washington et le PAM suspendent leur aide alimentaire au Tigré

Les États-Unis et le Programme alimentaire mondial (PAM) ont annoncé mercredi suspendre «jusqu’à nouvel ordre» leur aide alimentaire à la région du Tigré dans le nord de l’Éthiopie, ravagée par des années de conflit, dénonçant le détournement de l’aide.

«Nous avons pris la difficile décision d’une pause dans toute l’aide alimentaire fournie par l’USAID à la région du Tigré jusqu’à nouvel ordre», indique dans un communiqué l’administratrice de l’USAID (l’Agence américaine pour le développement et l’aide humanitaire), Samantha Power. Et ce car une partie de cette aide a été «détournée et vendue sur le marché local», ajoute-t-elle.