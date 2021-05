USA-Corée du Nord : Washington tente la diplomatie avec la Corée du Nord

Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a déclaré lundi que les Etats-Unis espéraient voir la Corée du Nord s’engager sur la voie diplomatique.

«Nous attendons donc de voir non seulement ce que la Corée du Nord dit, mais aussi ce qu’elle fera réellement dans les jours et mois qui viennent», a-t-il ajouté, «nous avons je pense, une politique claire, très claire, centrée sur la diplomatie. Et c’est, je pense, à la Corée du Nord de décider si elle veut s’engager ou non sur cette base». Le président américain Joe Biden affirmé la semaine dernière qu’il utiliserait «la diplomatie tout autant qu’une dissuasion sévère» pour contenir les ambitions nucléaires de Pyongyang. La Corée du Nord avait répliqué en estimant que Joe Biden conserve une «politique hostile» en vigueur depuis un demi-siècle.