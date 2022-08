Visite de Blinken en RDC : Des informations «crédibles» sur un soutien du Rwanda aux rebelles du M23

«Nous ne fermons certainement pas les yeux»

Centaine de groupes armés

L’est de la RDC est infesté par une centaine de groupes armés qui sèment la mort depuis près de 30 ans. L’un des plus actifs ces derniers mois, le M23 est une ancienne rébellion à dominante tutsi vaincue en 2013, qui a repris les armes en fin d’année dernière en reprochant à Kinshasa de n’avoir pas respecté des accords sur la démobilisation et réinsertion de ses combattants.

Pour la restauration de la paix dans cette partie du territoire congolais, deux initiatives diplomatiques africaines sont en cours. Elles sont menées par les présidents kenyan Uhuru Kenyatta – pour le désarmement de la centaine de groupes armés actifs – et angolais Joao Lourenco, pour obtenir la désescalade entre Kinshasa et Kigali, accusé de soutenir le M23. Ce que dément le Rwanda. Antony Blinken a demandé au M23 et à tous les groupes armés de déposer les armes et d’intégrer le processus de paix.