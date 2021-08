Afghanistan : Washington va évacuer du personnel diplomatique du bourbier

L’essentiel du nord, de l’ouest et du sud du pays est maintenant sous la coupe des talibans. Les Etats-Unis vont mobiliser plus de soldats qu’il n’en reste pour encadrer le départ de ses ressortissants.

Les talibans ont continué vendredi, leur progression en Afghanistan et, face à la menace pesant sur la capitale Kaboul, les États-Unis et le Royaume-Uni vont évacuer en catastrophe leurs ressortissants et diplomates.

L’essentiel du nord, de l’ouest et du sud du pays est maintenant sous leur coupe. Kaboul, Mazar-i-Sharif, la grande ville du nord, et Jalalabad (est) sont les trois seules grandes villes encore sous le contrôle du gouvernement.

Ce retrait doit être achevé d’ici le 31 août. Le président Biden a depuis affirmé ne pas regretter sa décision, même si la rapidité avec laquelle l’armée afghane s’est désintégrée devant l’avancée des talibans a surpris et déçu les Américains, qui ont dépensé plus de 1000 milliards de dollars en 20 ans pour la former et l’équiper.