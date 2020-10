Armement : Washington va maintenir la «supériorité militaire» d’Israël

Israël s’inquiète d’une vente aux Émirats arabes unis d’avions de chasse américains F-35, malgré la récente signature d’accords de normalisation.

«Il était important pour moi de réaffirmer une fois de plus la relation spéciale entre nos deux pays», a indiqué Mark Esper. «Nous sommes déterminés à maintenir la supériorité militaire qualitative d’Israël lors des ventes d’armement et réaffirmer notre engagement envers la sécurité d’Israël, qui dure depuis longtemps, qui est garantie et qui est inébranlable», a-t-il ajouté.

Trump n’y voit pas d’inconvénients

Historiquement, Israël s’oppose à la vente de F-35 aux autres pays du Moyen-Orient, y compris à la Jordanie et à l’Égypte (pays avec lesquels il a signé des accords de paix), car il veut y maintenir sa supériorité technologique. Or Donald Trump a assuré qu’il n’aurait «aucun problème» à vendre des chasseurs F-35 de dernière génération aux Émirats arabes unis, après la signature le mois dernier d’accords historiques de normalisation entre Israël d’une part, et les Émirats et Bahreïn de l’autre.