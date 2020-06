Guerre

Washington va réduire sa présence militaire en Irak

Les gouvernements des deux pays ont annoncé leur volonté de réduire le nombre des troupes américaines sur le sol irakien dans les «prochains mois».

Il s’agit d’une mise à jour du «dialogue» de 2008, quand les États-Unis avaient établi les conditions de leur départ après avoir envahi l’Irak. Depuis, leurs troupes sont revenues, bien moins nombreuses, contre le groupe État islamique. Plus de deux ans et demi après la «victoire» sur les djihadistes côté irakien, les milliers de soldats américains dans le pays -- ils étaient 5200 en début d’année -- étaient à nouveau au cœur des tensions.

Sentiment anti-américain

À Bagdad, un nouveau Premier ministre est toutefois arrivé. L’ex-chef du renseignement Moustafa al-Kazimi, qui passe pour proche des Américains et de ses alliés arabes, a changé la donne. L’homme a pris les rênes d’un pays en pleine crise économique et qui réclame toujours justice pour quelque 550 manifestants tués dans la répression d’une révolte inédite.

Une aide économique promise à Bagdad

Ahmed al-Assadi, porte-parole de leur bloc parlementaire --meneur du vote d’expulsion-- a récemment redit donner six mois aux Américains pour partir. De nouveau, lundi et mercredi, deux roquettes ont visé soldats et diplomates américains à Bagdad, comme un rappel. Le ton est toutefois moins agressif. Les brigades du Hezbollah, faction pro-Iran la plus radicale, ont annoncé qu’elles ne donneraient leur position qu’après jeudi.