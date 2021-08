Environnement : Washington va renforcer la lutte contre la disparition des baleines

Les nouvelles mesures voulues par le gouvernement du président américain Joe Biden viseront, entre autres, à limiter la résistance des filets de pêches, véritables pièges mortels pour les baleines.

Le gouvernement du président Joe Biden a annoncé mardi de nouvelles restrictions pour le secteur de la pêche, destinées à protéger une espèce de baleines évoluant dans l’océan Atlantique, dont beaucoup se retrouvent prises dans les filets de pêche -- l’une des principales causes de leur mort. Mais des groupes de défense des animaux ont immédiatement critiqué ces restrictions annoncées par l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA), qui ne vont selon eux pas assez loin.

Des nouvelles règles dès mai 2022

La population de baleines franches de l’Atlantique Nord est estimée à 368 individus aujourd’hui. Elle décline depuis les années 2010, et plus particulièrement depuis 2017. Selon ces nouvelles règles, qui prendront effet en mai 2022, les pêcheurs de crabes et de homards devront augmenter le nombre de casiers par lignes de pêche, afin de réduire le nombre de lignes. Les cordes utilisées devront par ailleurs se rompre plus facilement, afin que les baleines se prenant dedans puissent plus facilement s’en défaire.