Afghanistan : Washington veut dédommager la famille de victimes d’une bavure

Le 29 août, les États-Unis avaient commis une erreur tragique en tuant dix personnes d’une famille afghane lors d’un tir de drone, pensant déjouer un attentat.

Lors d’une réunion virtuelle entre Steven Kwon, président de l’ONG qui employait l’une des victimes, Ezmarai Ahmadi, et Colin Kahl, sous-secrétaire aux politiques de défense, ce dernier a proposé des «compensations financières» pour les familles, a indiqué John Kirby dans un communiqué. Le montant de ce dédommagement n’a pas été précisé.

Le responsable américain a aussi offert d’aider «les membres de la famille d’Ezmarai Ahmadi qui voudraient s’installer aux États-Unis». Colin Kahl a souligné que «la frappe était une erreur tragique, et Ezmarai Ahmadi ainsi que ceux qui ont été tués étaient des victimes innocentes qui n’avaient rien à se reprocher et n’étaient pas affiliées à l’EI-K ou à des menaces pour les forces américaines».

Dix personnes tuées

Le 29 août, les États-Unis ont détruit un véhicule Toyota Corolla blanc, affirmant qu’il était «chargé d’explosifs» et assurant avoir ainsi déjoué une tentative d’attentat de la branche locale de l’État islamique, l’EI-K, quelques jours après un attentat de ce groupe qui avait tué 13 militaires américains et une centaine d’Afghans près de l’aéroport de Kaboul.

Le lendemain, la famille du conducteur du véhicule, Ezmarai Ahmadi, rapportait que ce dernier était employé par une ONG et que dix personnes, dont jusqu’à sept enfants, avaient été tuées. «Mon frère et ses quatre enfants ont été tués. J’ai perdu ma petite fille, des neveux et des nièces», avait raconté à l’AFP Aimal Ahmadi, le frère d’Ezmarai.