Climat : Washington veut mener la lutte mondiale contre le charbon

L’administration de Joe Biden s’active pour préparer au mieux la conférence des Nations Unies sur le climat, la COP26, qui aura lieu en novembre.

«Si l’Amérique ne mène pas le monde dans la gestion de la crise climatique, il ne restera plus grand-chose de notre planète», a-t-il martelé. «Si nous y parvenons, nous allons capitaliser sur la plus grande occasion depuis des générations de créer des emplois de qualité; nous bâtirons une société plus équitable, plus saine et plus durable; et nous protégerons cette magnifique planète», a-t-il ajouté.