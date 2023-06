Tensions: Washington veut mieux dialoguer avec Pékin afin de prévenir les conflits

«Plus nous parlerons, plus nous pourrons éviter les malentendus et les erreurs d’appréciation qui pourraient déboucher sur une crise ou un conflit», a estimé Lloyd Austin samedi 3 juin 2023.

Le dialogue entre les États-Unis et la Chine est «essentiel» et permettra d’éviter les erreurs d’appréciation qui pourraient conduire à un conflit, a déclaré samedi le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin.

Lloyd Austin s’exprimait à Singapour lors de la conférence Shangri-La de dialogue sur la défense, après que Pékin a décliné une invitation à une rencontre formelle entre lui et son homologue chinois Li Shangfu. Les deux ministres se sont toutefois serré la main et se sont parlé pour la première fois lors du dîner d’ouverture de cette conférence.

«Éviter les malentendus»

«Les États-Unis estiment que des lignes de communication ouvertes avec la République populaire de Chine sont essentielles, en particulier entre nos responsables militaires et de la défense», a souligné Lloyd Austin dans une allocution. «Plus nous parlerons, plus nous pourrons éviter les malentendus et les erreurs d’appréciation qui pourraient déboucher sur une crise ou un conflit», a-t-il ajouté.