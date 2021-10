Etats-Unis – Washington veut moins de sel dans l’assiette des Américains

États-Unis : Washington veut moins de sel dans l’assiette des Américains

L’agence sanitaire américaine a annoncé mercredi de nouvelles directives pour l’industrie agroalimentaire. Objectif: lutter contre l’hypertension qui touche 50% de la population.

L’objectif, à atteindre dans un délai de deux ans et demi, est de réduire la consommation moyenne de sodium de 3400 mg/jour à 3000 mg/j, soit 12% de moins ou l’équivalent de 60 cuillères à café, a expliqué dans un communiqué la FDA, l’agence fédérale américaine chargée du médicament et de l’alimentation.

Selon la FDA, les Américains consomment 50% de sodium de plus que les doses recommandées, et 95% des enfants âgés de 2 à 13 ans dépassent la limite recommandée.

Cette surconsommation provoque des maladies comme l’hypertension et les maladies cardiovasculaires, l’obésité et le diabète.

Minorités ethniques plus touchées que les autres

Elles «affectent de manière disproportionnée les minorités raciales et ethniques» et la pandémie de Covid-10 a encore amplifié ces disparités en matière de santé, a dit à des journalistes la cheffe par intérim de la FDA, Janet Woodcock.

Ce délai jusqu’à début 2024 donne assez de temps aux industriels pour mettre au point de nouvelles recettes et permet aux consommateurs de modifier leurs goûts en matière d’alimentation, selon la FDA.

«Le sodium joue un rôle dans la technologie et la sécurité alimentaire, nous admettons que ces changements n’arriveront pas d’ici demain», a expliqué Janet Woodcock.

L’agence «surveillera» l’application de ces nouvelles directives dans l’objectif à plus long terme d’arriver à la recommandation moyenne de 2300 mg de sodium par jour pour les personnes âgées de 14 ans et plus.