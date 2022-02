Guerre en Ukraine : Washington veut réduire la banque centrale russe à l’impuissance

Les États-Unis ont mis en application lundi une sanction d’une sévérité inédite contre l’institution monétaire russe.

Dans les faits, cette décision va limiter très fortement la capacité de Moscou à utiliser ses abondantes réserves de devises pour acheter du rouble. Ces opérations de défense de la devise russe, qui s’effondre déjà, «ne seront plus possibles et la «forteresse Russie» se retrouve sans défense», a commenté un haut responsable de l’administration américaine lors d’une conférence téléphonique.

«Les investissements vont s’effondrer»

Les États-Unis ont également mis en œuvre lundi des sanctions contre le Russian Direct Investment Fund, une institution financière publique utilisée par la Russie en particulier pour lever des fonds à l’étranger, et dirigée par un proche du président russe, Kirill Dmitriev. «Ce fonds et sa direction sont des symboles de la profonde corruption en Russie et de ses trafics d’influence» à l’étranger, a estimé la source citée plus haut.