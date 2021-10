Etats-Unis – Washington veut se renforcer face à la multiplication des cyberattaques

États-Unis : Washington veut se renforcer face à la multiplication des cyberattaques

L’administration Biden souhaite créer un département et un émissaire chargés de la cybersécurité pour faire face aux «défis du 21e siècle».

Cette direction sera à terme dirigée par un ambassadeur dont la confirmation devra être validée par un vote du Sénat américain, et «se concentrera sur trois secteurs-clés: la sécurité du cyberespace international, la politique numérique internationale, et la liberté numérique», a précisé le porte-parole de la diplomatie américaine, Ned Price, devant la presse.

«Défis du 21e siècle»

Or, le monde est entré «dans une ère fondamentalement nouvelle des affaires internationales, où la crise climatique, la santé et les technologies émergentes seront de plus en plus au cœur des initiatives communes avec nos alliés et partenaires, mais aussi de notre compétition avec nos rivaux et adversaires», a souligné Ned Price.