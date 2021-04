Russie : Washington veut un accès médical «indépendant» à Navalny

Les États-Unis ont exhorté mardi la Russie à autoriser à des médecins «indépendants» la visite immédiate de l’opposant Alexeï Navalny.

Le ton des États-Unis se fait de plus en plus menaçant envers Moscou concernant l’état de santé de l’opposant russe Alexeï Navalny. Washington a exhorté mardi la Russie à autoriser à des médecins «indépendants» la visite immédiate de l’opposant Alexeï Navalny, et a de nouveau prévenu qu’elle subirait des «conséquences» s’il devait lui arriver quelque chose durant sa détention.