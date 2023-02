Environnement : Washington veut un combat «mondial» contre la déforestation

«Aucun pays ne peut changer les choses seul (…) Il y a un grand changement en cours, de plus en plus de gens comprennent que c’est urgent, ce n’est pas optionnel, et il faut travailler ensemble, bien plus que nous l’avons fait auparavant», a-t-il insisté, annonçant par ailleurs qu’il comptait revenir au Brésil pour se rendre en Amazonie, sans donner de date précise.