Etats-Unis: Washington veut vacciner les cas contacts contre la variole du singe

États-Unis : Washington veut vacciner les cas contacts contre la variole du singe

Les États-Unis disposent de deux vaccins contre la variole, autorisés par l’Agence américaine des médicaments, qui pourront être utilisés contre la variole du singe.

Cinq cas potentiels

Un cas a été confirmé dans le Massachusetts et quatre autres sont sur le point d’être analysés mais considérés comme très probables (un à New York, un en Floride, deux dans l’Utah). Tous sont des hommes ayant voyagé hors des États-Unis.

La maladie, cousine moins dangereuse de la variole éradiquée depuis une quarantaine d’années, commence par une forte fièvre et évolue rapidement en éruption cutanée, avec la formation de croûtes. Ce sont ces lésions qui permettent la transmission de la maladie en cas de contact. Ce qui intrigue et préoccupe les experts est l’apparition simultanée de cas dans de nombreux pays, notamment en Europe, sans qu’ils soient associés à des retours de pays d’Afrique où la maladie est endémique.

Deux vaccins

À cause d’effets secondaires «potentiellement significatifs», sa distribution à grande échelle nécessiterait «une vraie discussion», a estimé Jennifer McQuiston. Le second, Jynneos, est aussi un vaccin vivant mais non réplicatif, et donc considéré comme plus sûr. Les États-Unis n’en ont que 1000 doses, mais ce nombre devrait «augmenter rapidement dans les prochaines semaines», selon la responsable.